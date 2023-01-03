Osmaniye’de bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle tarım arazileri olumsuz yönde etkileniyor. Kuraklığın vurduğu Düziçi ilçesinde vatandaşlar, göle 70 bin okunmuş taş bıraktı.

Osmaniye’de bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle tarım arazileri olumsuz yönde etkileniyor. Kuraklığın vurduğu Düziçi ilçesinde vatandaşlar, göle 70 bin okunmuş taş bıraktı.

Yaz aylarında bölgede yeterli yağışlar olmaması nedeniyle birçok çiftçi istediği gibi ürün ekemedi. Ekim yapılan tarlalarda ise ekinler tam yetişemedi. Düziçi ilçesinde ekili olan kuraklık nedeniyle Atalan beldesi halkı, yağmur yağması için kamyonetlerle getirdikleri 70 bin okunmuş dualı taşları Aslantaş Baraj Gölü’ne döktüler. Çuvallara konulmuş çakıl taşlarını sırtlarında taşıyan vatandaşlar baraj kenarında yağmur duası da yaptı.

Buğdaylar ekimi yapan çiftçilerden Hacı Ömer Sail, 5-6 ay önce buğday ektiğini belirterek, “5-6 aydır yağmur olmayınca mahsüller çıkmadı mecburen sulamak zorunda kaldık. Ben 43 yaşındayım bu zamana kadar böyle bir şey görmedik. Şimdi kendimiz suluyoruz. Ekim yapılan yerde ürün çıkmayan yerler var, seyrek çıkan yerler var. Kuruyan yerlerde var” dedi.