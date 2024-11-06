Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen köy evlerinde son aşamaya gelindi.

Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen ve büyük beğeni toplayan köy evleri villaları aratmıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde yapımı devam eden ve Alibozlu köyünde yapımı tamamlanan köy konutlarında incelemelerde bulundu.

Alibozlu köyündeki konutları denetleyen Vali Erdinç Yılmaz, “Düziçi ilçemizin Alibozlu köyünde köy evleri deprem konutlarımız tamamlanmış durumda sadece elektriği kalmış. 141 metrekare evlerimiz. İnşallah elektriğini de verdiğimizde hemşehrilerimiz gelip evlerinde oturabilirler. Buranın zaten kurası da çekildi, her şeyi tamamlanmak üzere. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Köylerimize yapılan konutlarımız villa tipinde”

Gökçayır köyünde yapımı devam eden köy konutlarının ocak ayında teslim edileceğini belirten Vali Yılmaz, “Düziçi ilçemizin Gökçayır köyünde deprem evleri köy konutlarımızın inşaatının devam ettiği alandayız. Buraya 10 tane yapıyoruz, artı olarak 6 tane daha toplu konutlarımızın olduğu yere Gökçayır köylülerimiz için yaptığımız konutlarımız var. 10 köy konutumuzun inşaatı yüzde 80 oranında tamamlanmış. Ocak ayında teslimi yapılacak, inşallah burayı da ocak ayında hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Merkez ve köylerimizde hızlı bir şekilde inşaatları tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunma gayreti içindeyiz. Köylerimize yapılan konutlarımız villa tipinde diyebileceğimiz, son derece modern, depreme dayanıklı, çok sağlam ve projeleri de hemşehrilerimizin çok rahat edecekleri çok kullanışlı projeler. Bu konutları hemşehrilerimize kazandırdığımız için mutluyuz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İlimizde depremin izlerini bir an evvel silmek için canla başla çalışıyoruz. Bu konutlarımızın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum“ diye konuştu.