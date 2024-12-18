Osmaniye’de yoldan çıkan pikap, oto galeride bulunan 5 otomobile çarptı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Sinan K. idaresindeki 06 E 2503 plakalı pikap, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 5 otomobile çarparak durdu. Kazayı sürücü hafif yaralarla atlatırken, 5 otomobil zarar gördü. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Oto galeri sahibi Ahmet Sarıçiçek, araçların sürücünün uçuruma düşmesini engelleğini belirtti. İlk başta sesi duyduklarında deprem olduğunu sandıklarını söyleyen Sarıçiçek, "Müşterimle içeride pazarlık halindeydim, bir araç almıştım. O anda bir gürültü duyduk. Zaten daha önce yaşadığımız deprem felaketinden dolayı bizde deprem korkusu vardı. Çok sert bir gürültü geldi, biz deprem oluyor sandık. Bir aracın kayarak araçlarımıza çarptığını gördük. Bunlar kampanyalı araçlarımızdı vatandaşa hizmet için. 5 aracımız zarar görmüş. Kaza yerine gittik, şoförün kapısını açtık, sıkıntı yoktu. Biz sorduk ’İyi misin?’ diye, çok şükür şoförde bir şey yok. Bizim 5 aracımız onu bir nevi kurtarmış, arkası uçurumdu. Arka taraf uçurum, düşseydi belki de canına mal olacaktı. Çok şükür en azından araçlarımız onu korudu. Biz maddi zarar görsek de benim araçlarım o adamın canını kurtardığı için ona seviniyoruz. Yani en azından can kaybımız olmadı çok şükür. Maddi hasar olsa da sıkıntı değil, yapılır, mal yerine gelir" dedi.