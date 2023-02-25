Osmaniye’de, 122 dönüm alan içerisine kurulacak olan konteyner kent için çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Osmaniye Belediyesi ekiplerinin de büyük destek verdiği konteyner kentte, ilk etapta 1370 konteynerin kurulacağı, bu sayının ihtiyaca göre 1907’ye kadar çıkarılabileceği kaydedildi.

Osmaniye’de, 122 dönüm alan içerisine kurulacak olan konteyner kent için çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Osmaniye Belediyesi ekiplerinin de büyük destek verdiği konteyner kentte, ilk etapta 1370 konteynerin kurulacağı, bu sayının ihtiyaca göre 1907’ye kadar çıkarılabileceği kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’de konteyner kent kurulması için çalışmalara başlanıldı. Osmaniye Belediyesi tarafından, konteyner kentin alt yapı çalışmalarına büyük oranda destek veriliyor. AFAD ve TOKİ ortaklığında başlanılan konteyner kentin 165,6 dönüm kullanılabilir alana sahip olacağı ve içinde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ile banyonun yer alacağı, mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı 21 metrekarelik olacağı, 87 metrekare kullanım alanının bulunacağı belirtildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, konteyner kent alanında başkan yardımcıları ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kadir Kara, konteyner kent çalışmalarına belediyenin tüm imkânları ile destek verildiğini, alt yapı çalışmalarının tamamlanması için tüm hızla çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki Karaçay Deresi kenarında, 122 dönüm alanda yapılan tasfiye işlemlerinin ardından altyapı çalışmalarına başlandı. TIR’larla alana getirilen konteynerler, zemin iyileştirme ve altyapı çalışması tamamlanan alanlara yerleştirilip, kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları yapılıyor. Konteyner kentte yaklaşık 7 bin depremzede barınacağı, konteyner ekleme yapılarak bu sayının daha da artabileceği kaydedildi.

Deprem nedeniyle 991 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 606 kişinin de yaralandığı kentte, 4 bin 500 kişinin başka illere tahliye edildiği, şehirdeki 27 bine yakın depremzedenin çadır kentlerde, 19 bini aşkın afetzedenin ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bina ve yurtlarda barındırıldığı kaydedildi.