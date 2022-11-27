Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Fuarı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuarda kitap almak isteyenler stantlarda yoğun oluşturdu.

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Fuarı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuarda kitap almak isteyenler stantlarda yoğun oluşturdu.

Osmaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde ‘7’den 70’e okuyoruz’ sloganıyla 6’ncısı düzenlenen Kitap Fuarı Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açtı. Söyleşi programları ile birlikte çocuklara özel programların da düzenlendiği fuarda, onlarca yazar ve binlerce kitap okuyucularıyla buluştu. Masal Park yanında 3 bin 400 metrekarelik kapalı alanda 10 gün boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak olan fuara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuarda kitap almak isteyenler stantlarda yoğun oluşturdu.

Kütüphanelerinde eksik olan kitapları fuarda rahatlıkla bulduklarını söyleyen kitapseverler, “Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarını ziyaret etmeye geldik. Kitaplığımızda eksik olan bazı kitaplar vardı. Yayınlar o fazla ki istediğimiz tüm kitapları bulabilme imkanına sahip oluyoruz. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Gerçekten yoğun bir ilgi var. Herkes kitap almak için burada” dediler.