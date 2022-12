Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Fuarı’nı 100 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

3 bin 400 metrekare kapalı alanda hizmet veren fuara 75 stantta 150 yayın evi ve marka katılım gösterdi. Osmaniye merkez ve ilçeler başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşların da yoğun ilgisiyle tamamlanan kitap fuarında yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi. Arı Maya ve Hacivat Karagöz, Nasrettin Hoca gibi çocuk oyunlarının sergilendiği fuarda 130 yazar da sevenleriyle imza günlerinde buluştu. 10 gün süren kitap fuarında 35 yazar söyleşi programlarında kitapseverlerle bir araya gelirken vatandaşlar söyleşi programlarına yoğun ilgi gösterdi. Fuarın onur konuğu ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile Merve Gülcemal, Alişan Kapaklıkaya, Sinan Yağmur, Bekir Develi, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Hayati İnanç ve Bestami Yazgan gibi birçok alanında uzman isimler söyleşi programlarında sevenleriyle bir araya geldi.

25 Kasım Cuma günü “70’den 70’e Okuyoruz” sloganıyla kitapseverlere kapılarını açan 6’ncı Kitap Fuarı 100 binin üzerinde ziyaretçisini ağırladı.

Kitap Fuarı çerçevesinde, “1 kitap alana 1 fidan” etkinliği düzenlendi. Fuar alanında gerçekleştirilen etkinliğine Belediye Başkanı Kadir Kara’da katıldı. Osmaniye Belediyesi tarafından ve Orman Fidanlık Şefliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen “1 kitap alana, 1 fidan” etkinliğinde, fuara gelip kitap alan okurlara çeşitli türlerde fidan hediye edildi.

Kitap Fuarına katılan vatandaşlara teşekkür eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “İnsanı ve hayatı okumak adına başlattığımız kitap fuarının bu yıl 6’ncısını siz değerli hemşerilerimizin katılımıyla tamamladık. Hayatımıza yön veren kitaplar ve yazarlar, Osmaniye’de on binlerce vatandaşımızla buluştu. Fuar alanı, yayınevi çeşitliliği, kitap zenginliği ve ziyaretçi sayısına bakıldığında 5 yıl önce attığımız tohumun yeşerip boy verdiği gördük. Her yaştan vatandaşımız kitap fuarımıza akın etti. Osmaniyeli kitapsever, Osmaniye kitap dostu bir şehirdir. Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı, kıymetli hemşerilerimin büyük teveccühü sayesinde Türkiye’nin önde gelen kitap fuarları arasına girmeyi başarmıştır. Fuarlarımıza sahiplenen, bu alanda ziyaretçi rekorları kırılmasını sağlayan her bir hemşerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu konuyu özellikle ifade etmek istiyorum ki, Osmaniye’yi her alanda daha ileriye taşımak boynumuzun borcudur” dedi.