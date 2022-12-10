Merkez Vatan Mahallesi’nde üzeri açık bulunan kanalizasyondan köpek sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait ekipler, yaklaşık 3 metre derinlikteki çukur içerisine merdivenle indi. Yavru köpek, bağlanan iple yukarı çekildi. Veteriner hekim kontrolünden geçen herhangi bir yarası bulunmayan yavru köpek, daha sonra Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

200’er tonluk tankların geçişi için ekipler seferber oldu

200’er tonluk tankların geçişi için ekipler seferber oldu

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