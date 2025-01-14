Osmaniye’de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 06-12 Ocak 2025 tarihlerinde 83 asayiş olayıyla ilgili 107 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 210 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 32 gram bonzai, 2 uyuşturucu kullanma aparatı 157 sentetik hap, bin 990 paket kaçak sigara, 20 litre kaçak içki ele geçirildi.
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 13 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: iha