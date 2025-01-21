Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde bir iş yerinden duman çıktığını görenler durumu hemen 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.