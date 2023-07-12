Osmaniye’de, iplik yüklü tırın dorsesi yandı. Çekici ile dorseyi birbirinden ayıran sürücü son anda kurtuldu.

Olay, Osmaniye-Adana yolunda meydana geldi. Osman Y. idaresindeki 27 ALY 048 plakalı çekici ve 27 LM 647 dorse plakalı iplik yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Sürücü yangını fark ederek aracı dinlenme tesisine çekti. Çekici ile dorseyi birbirinden ayıran sürücü son anda kurtuldu. İplik yüklü dorse alev alev yandı. Durumun bildirilmesi üzerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.