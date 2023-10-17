Osmaniye’de, ulaşım problemini büyük bir ölçüde çözüme kavuşturacak olacak ve kente ikinci bir giriş sağlayacak olan, Osmaniye Batı Kavşağı (Sakızgediği köyü mevkii) kavşak ve bağlantı yolu güzergâhında bulunan taşınmaz malların uygulama işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin son onayını veren Vali Erdinç Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında Tapu İl Müdürü Fikret Gümüştaş’tan bilgi aldı. Ziyarette Kadastro İl Müdürü Hacı Ahmet Çetinkaya da yer aldı.

Vali Yılmaz, daha sonra yaptığı açıklamada ”Sakızgediği’nden İlimize yapılan otoban bağlantısı çift şerit şeklinde yapılacak yolun parselasyon işlemlerini yoğun bir şekilde Tapu Müdürlüğümüz, Kadastro Müdürlüğümüz çalışarak son aşamaya getirip bugün tamamladılar. Orada çok hisseli, yoğun bir çalışmayı gerektiren bir dönem yaşadı arkadaşlarımız, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ben de son tuşa bastım ve işlemleri tamamlamış olduk. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu yol çalışması ilimiz için çok kıymetli. İnşallah en kısa zamanda tamamlanması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.