Osmaniye’de hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, pancar motoru çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada JASAT ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin M.K. olduğunu belirleyerek çaldığı malzeme ile birlikte yakaladı. Yakalanan şüpheli jandarmada ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüpheliden ele geçirilen malzeme ise sahibine teslim edildi.