Osmaniye’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde yılsonu sergisi düzenlendi.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, Osmaniye Belediyesi’nin destekleriyle, Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ana sınıfı öğrencilerinin gösterisi ve işaret dili gösterisi sunuldu. Halk oyunları gösterisinin ardından Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve protokol mensupları, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Daha sonra sergi gezildi, Vali Yılmaz, kursiyerlerden bilgi alıp çalışmaları nedeniyle kutladı.Program sonunda, şenlik alanında konuşlanan Osmaniye Belediyesi Gezici Aşevi tırında yapılan yemekler vatandaşlara ikram edildi.

Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Uyar açılış konuşmasında, “Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen, öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir. ’Bir hayata dokun hayat boyu izin kalsın’ metaforunu çalışma prensibi haline getirerek İlimiz genelinde her alanda, her kurumda, her okulda, her mahallede hayatlara dokunarak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz” dedi.

87 bin 786 vatandaş kurslardan faydalandı

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin Genel Kurslar ve Mesleki Kurslar olmak üzere 2 ana kategorideki 72 alanda, toplam 3 bin 645 kurs programı ile yürütüldüğünü ifade etti.

Albak, “Osmaniye hayat boyu öğrenme faaliyetleri çercevesinde ilimiz genelinde ocak ayından bu yana 5 bin 990 kurs açılmış olup 87 bin 786 vatandaşımız bu kurslardan faydalanmıştır" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz ise “Osmaniye olarak, Allah’ın izniyle, her alanda, yeter ki çalışalım, yeter ki inanalım, hep ilk üçte yer alacağımıza inanıyorum. Osmaniye’mizi inşallah her alanda, özellikle de eğitim alanında en ön sıralara taşımak en önemli hedefimiz. Çünkü bir milletin, bir ülkenin geleceği, istikbali eğitimle olacaktır. Eğitimdeki başarı her zaman, her alanda daha ileriye götürecek en önemli başarıdır" diye konuştu.