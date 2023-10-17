Osmaniye’de, araçtan havaya rastgele ateş eden şüphelilerin evinde cephanelik çıktı.

Osmaniye’nin Bahçe köyünde araçtan havaya rastgele ateş edilmesiyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelilerin F.P. ve İ.P. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan şüphelilerin aracında; 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 42 dolu ve 1 boş kovan ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 9 ruhsatsız av tüfeği, 159 çeşitli kalibrede av tüfeği fişeği, ruhsatsız toplu tabanca, kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 G-3 kasatura, av bıçağı, 120 çeşitli çaplarda fişek, 7 plastik fişek ve 2 av tüfeği mermi kütüklüğü ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli soruşturma başlatıldı.