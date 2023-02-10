Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Nahir yolu üzerinde bulunan 3 katlı ev 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde hasar gördü. Bina bugün meydana gelen artçı sarsıntılar sırasında çöktü. Olay yerine gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler eğitimli köpeklerle çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 katlı bina çöktü.

Deprem bölgesinden 53 yaralı daha İstanbul’a getirildi

Deprem bölgesinden 53 yaralı daha İstanbul’a getirildi

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