Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, beşiz kızları ziyaret etti

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, beşiz kızları ziyaret etti

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