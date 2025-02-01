Osmaniye’de gübre yüklü kamyon seyir halindeyken yandı. Sürücü son anda kurtuldu kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Toprakkale-Cevdetiye yolu üzeri Arslanpınar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 63 AAV 890 plakalı gübre yüklü kamyondan çıkan dumanları farkeden sürücü aracı yol kenarına çekerek araçtan inerek 112 acil sağlık merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm aracı kaplayan alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.