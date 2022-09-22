Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılmıştı.

Anadolu’nun en etkileyici şelalesi çamur çağladı

Anadolu’nun en etkileyici şelalesi çamur çağladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye’de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak kent genelinde etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle su birikintileri oluşmaya başladı.

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye’de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.

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