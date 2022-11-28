Geleceğin teknoloji yıldızları programı çerçevesinde Osmaniye’de kurulan deneyap teknoloji atölyesinde siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi konularda eğitim almaya hak kazanan 160 öğrenciye alanlarında uzman öğretmenler tarafından ders verilmeye başlandı.

Geleceğin teknoloji yıldızları programı çerçevesinde Osmaniye’de kurulan deneyap teknoloji atölyesinde siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi konularda eğitim almaya hak kazanan 160 öğrenciye alanlarında uzman öğretmenler tarafından ders verilmeye başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu ‘Geleceğin teknoloji yıldızları’ programı çerçevesinde geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesi için Osmaniye’de kurulan deneyap teknoloji atölyesinde eğitim alamaya hak kazanan 100’ü ortaokul 60’ı lise olmak üzere toplamda 160 öğrenci derse başladı. 3 yıl boyunca atölyede tasarım, enerji teknolojileri, siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim almaya hak kazanan öğrenciler Türkiye’nin kalkınması için olmazsa olmaz milli teknoloji hamlesinin itici gücüne katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Amaçlarının milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak genç bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Dündar, “Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan dört önemli kurumun katkıları ile deneyap Türkiye hayata geçirildi. Deneyap Türkiye’nin temel amacı, ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda biz de Osmaniye Gençlik Merkezi olarak kurulumunu tamamladığımız deneyap atölyemizin bugün itibariyle açılışını yaparak eğitimlerimize başlıyoruz. Deneyap atölyemizde 100 ortaokul ve 60 lise olmak üzere toplamda 160 öğrencimize 12 alanda eğitim vereceğiz” dedi.

Öğrencilerin iki aşamalı sınavdan geçerek deneyap teknoloji atölyesine seçildiklerini aktaran gençlik lideri Mehmet Özkan, “Deneyap teknoloji atölyemiz Osmaniye’de bu yıl itibariyle ilk defa hizmet vermeye başladı. Teknoloji atölyesine iki aşamalı sınavdan geçerek öğrencilerimizi seçtik. Birinci sınavımız online bir sınavdı. İkinci sınavımız uygulamalı bir sınavdı. İlk sınavımızın yüzde 70’i ikinci sınavımızın yüzde 30 puanı baz alınarak öğrencilerimizi atölyemize aldık. Bu atölyede bulunmaktan mutlu ve gururluyum. Çünkü milli teknoloji hamlesi olarak adlandırılan deneyap teknoloji atölyesi geleceğin mühendislerini, geleceğin fikirlerini üretmek için kurulan bir atölye. Bu atölyemizde öğrencilerimiz üç yıl ücretsiz ders alacaklar” diye konuştu.

Kazanacakları deneyimlerin üniversite hayatında faydalı olacağını dile getiren öğrenciler ise, eğitimlerin özellikle üniversitede mühendislik bölümlerinde kendileri için için ön hazırlık olacağını kaydetti.