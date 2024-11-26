Osmaniye Merkez Deprem Konutları Projesi çerçevesinde, Alibeyli Mahallesi’nde rezerv alan olarak ilan edilen Mehmet Eminler Sıra Dükkânlarındaki kiracı esnaf için, Cumhuriyet Meydanı’nda geçici prefabrik iş yerleri yapıldı. Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda Başkan İbrahim Çenet’in de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kiracı esnafın taşınacakları dükkanlar kura ile belirlendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan kentsel dönüşüm projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Alibeyli Mahallesi rezerv alanında kentsel dönüşüm projesine de start veriliyor. Mehmet Eminler Sıra Dükkânlarında kiracı olarak bulunan esnaf için, Cumhuriyet Meydanı’nda yapımına başlanılan geçici prefabrik iş yerleri tamamlandı. Buradaki dükkanlara taşınacak olan esnaf ise yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Projenin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nın altının otopark olacağını ve meydan düzenlemesi ile yeniden hizmete açılacağını kaydeden Başkan Çenet, Osmaniye’nin yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle çehresinin hızlı bir şekilde değişeceğini ifade etti. Yeni konut ve iş yerlerinin depreme dayanıklı modern ve kentin kültürel dokusuna uygun bir mimariyle inşa edileceğine dikkat çeken Başkan İbrahim Çenet, Mehmet Eminler Sıra Dükkanlarındaki kiracı esnaf için Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan geçici iş yerlerinin de hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.