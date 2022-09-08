Ayın evleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzündeki parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Şişkin ay güzelliğiyle gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

Sivas bu özelliğiyle yaşanılabilecek illerin başında geliyor

Sivas bu özelliğiyle yaşanılabilecek illerin başında geliyor

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