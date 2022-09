Osmaniye’de Mustafa Kemal Atatürk’e ‘gazilik’ unvanı ve ‘mareşal’ rütbesi verilişinin 101. yıl dönümü olan “19 Eylül Gaziler Günü” törenle kutlandı.

Devlet Bahçeli Meydan’ında düzenlenen “19 Eylül Gaziler Günü” Osmaniye Valiliği, Osmaniye Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanlığı ve Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ali Kurt, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmasında 19 Eylül’ün gazilerin şeref günü olduğuna değinen Kurt, “19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. Şehit nurlanmış, gazi onurlandırılmış bir askerdir. Bununla da gurur duyuyoruz. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütleri örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür” ifadelerini kullandı.

Şeref Defterini imzalamasının ardından günün anlamını belirten bir konuşma yapan Vali Erdinç Yılmaz ise, “Türk’ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı 22 gün 22 gece amansız bir mücadele sonucu Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisince Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşallik” rütbesi ve “Gazilik” unvanı tevdi edilmiştir. Bu anlamlı günü 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki omzunuzda gururla taşıdığınız şanlı madalyalar, şu an basmakta olduğumuz bu toprakların her bir karışı uğruna verdiğiniz kahramanlığın sembolleridir. Bugün huzur içinde yaşıyor, geleceğe umut ve güvenle bakıyorsak sizler sayesindedir. Tüm dünya ülkeleri çok iyi bilmelidir ki, Türkiye Türk’ün sönmeyen ocağıdır, dünya üzerinde her karışı alın teriyle kazanılarak, uğruna nice vatan evlatları veren Türkiye’den başka vatan yoktur. Büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ve ebediyen özgür, bağımsız ve hür olarak ay yıldızlı al bayrağını göklerde sonsuza kadar dalgalandıracaktır” dedi.