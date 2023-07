Osmaniye Belediyesi, pide ve lahmacun fırınları ile ekmek fırınlarının baca denetimlerini yapmaya devam ettiği belirtildi.

Hava kirliliğinin oluşumunu engellemek, çevre kirliliğini önlemek ve toplum sağlığının olumsuz etkilenmesini önlemek maksadıyla belediye ekipleri belirlenen periyotlar halinde baca kontrollerini yapıyor. Kontrol yapılan bacalarla ilgili gerekli bilgiler iş yerlerine bildirilerek eksikliklerinin giderilmesi isteniyor.

Kontrolleri esnasında tespit edilen eksikliklerin tutanak tutularak işyeri sahibine gerekli uyarılarda bulunulduğunu ifade eden Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Küçük, “Osmaniye Belediyesi olarak her hafta pide, lahmacun ve ekmek fırınlarının baca kontrolü ve sulu filtrelerinin denetimlerini yapıyoruz. Fırınlarda baca kontrolleri yaparken sulu filtre olup olmadığına ve düzenli çalışıp çalışmadığına bakılıyor. Teknik personellerimizce her an sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşyerlerinden baca sistemlerini ve filtre sistemlerini gerekli kurallar çerçevesinde günlük kontrollerini yaptırmalarını Osmaniye adına istemekteyiz” şeklinde konuştu.