Osmaniye’de ’Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver’ proje tanıtımı yapıldı.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde paydaş kurumlar ile birlikte yürütülecek “Fermuar Sistemi ile Yaşam Yol Ver” program tanıtımı yapıldı.

Müdürlüğün konferans salonunda Komuta Kontrol Merkezinde görevli Dr. Merve Hilal Güllü, “Fermuar Sistemi ile Yaşam Yol Ver” tanıtım sunumunu yaptı.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ender Erikan, “Osmaniye’de 1 yeni doğan, 1 yoğun bakım ambulansı, 1 adet 4 yataklı ambulans olmak üzere toplamda da 47 ambulansla hizmet veriyoruz. Afetlerde kullanılmak üzere 3 UMKE aracı ile 1 acil müdahale aracının ve 28 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 540 personelle hizmet vermekteyiz. Kent merkezinde vakalarımızın yüzde 98’ine ilk 10 dakika içerisinde ulaşmaktayız. Kırsal vakalarımızın yüzde 94’üne ilk otuz dakikada ulaşıyoruz. 2024 yılına kadar 45 bin 190 vakaya ulaştık. 2020 yılından bu yana ambulanslarımızla toplamda 7 milyon 919 bin kilometre yol yaptık. Bu ambulanslarımızın mesafesinin büyük bir bölümü takdir edersiniz ki şehir içinde geçmektedir. Tam da bu yüzden ambulanslar dolaşırken veya hastayı, yaralıyı hastaneye taşırken daha hızlı ve verimli ilerleyebilmesi için karayolu trafik güvenliği eylem planı kapsamında fermuar sistemiyle yaşamına yol ver sloganıyla bir iletişim kampanyası başlatılmıştır. İlimizde bugünden başlayarak bu yönde çalışmalarımıza yoğunluk vereceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlarımızı da fermuar sistemiyle yaşama yol ver konusunda bilinçlendirmesi gerektiğini söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Sağlığın her alanı aslında aciliyet gerektiriyor, zamanla yarış gerektiriyor. Zamana karşı yarışmanın başarıdaki etkisini sizler hep yaşayıp görüyorsunuz. Özellikle acil sağlık hizmetleri anlamında bu zamanla yarış sizin hayatınızda hep var olacak. Saniyeler önemli olduğunda, gözlerimiz hep sizleri aradığında sizleri yanımızda görebilmek ne kadar büyük bir nimet. Siz gerçekten çok büyük bir nimetsiniz. Allah eksikliğinizi göstermesin, hep var olun. Vatandaşlarımızı da ’fermuar sistemiyle yaşama yol ver’ konusunda bilinçlendirmeliyiz. Çünkü o ambulans insanı yaşama ulaştırma mücadelesi verirken zaman zaman gerçekten duyarsız, anlayışsız, vurdumduymaz bazı sürücülere rastlıyoruz. Televizyonda da, sosyal medyada da görsellerini gördüğümüzde gerçekten çok üzülüyoruz. Hiçbir insanımızın bunu asla yapmaması gerekiyor. Bu insani olarak bu kabul edilemez bir şey” dedi.

Vali Yılmaz sağlık çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayarak karanfil takdim etti.