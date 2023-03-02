Osmaniye’de deprem sonrası ev satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Osmaniye’de deprem sonrası ev satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentte, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde bazı binaların yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı belirtildi.

Deprem sonrası bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından kira ve satış bedellerinde 5 katına varan fahiş fiyat artışlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, bazı hasarlı evlerin ise hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı bilgisinin alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi soruşturma başlatıldığı kaydedildi.