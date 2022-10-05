Osmaniye Belediyesi “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projesi çerçevesinde engelli araçları için şarj istasyonu kurdu.

Osmaniye Belediyesi “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projesi çerçevesinde engelli araçları için şarj istasyonu kurdu.

Osmaniye Belediyesi “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” anlayışıyla gerçekleştirdiği projeler çerçevesinde akülü sandalye kullanan vatandaşların engelsiz yaşam haklarını desteklemek adına 2 adet şarj istasyonunu faaliyete geçirdi. Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu parkı içerisine ve Adnan Menderes Bulvarı 19537 Sokak Belediye Tahsilat Bürosu civarına kurulan şarj istasyonlarında vatandaşlar, akülü arabalarını ücretsiz olarak şarj edebilecekler. Hayatlarını akülü araçlarından destek alarak devam ettiren vatandaşlar, artık sağlıklı her birey gibi kimseye ihtiyaç duymadan, kesintisiz olarak yaşamlarını devam ettirerek, kesintisiz ulaşım sağlayacaklar.

Engelli vatandaşların sosyal hayatlarında yaşadıkları olumsuzlukları minimum düzeye indirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, “Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu parkımız ve Adnan Menderes Bulvarı 19537 sokak Belediye Tahsilat Bürosu civarına kurulumunu yaparak hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz şarj istasyonlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Planlamalarımız dâhilinde akülü araba şarj istasyonlarını önümüzdeki süreçte şehrimiz genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Birlikte yaşadığımız şehrimizde engelli vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını kesintiye uğratan tüm engelleri en kısa zamanda ortadan kaldıracağız” diye konuştu.