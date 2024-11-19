Osmaniye’de polis ekiplerince durdurulan çekicide 6 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi, çekicide bulunan 2 kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan çekicide hassas burunlu narkotik köpeğiyle Pars ile yapılan aramada, kupa kısmında bulunan yatağa gizlenmiş 6 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Çekicide bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat U. ve Serkan P. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: iha