Osmaniye’de polis ekiplerince durdurulan çekicide 6 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi, çekicide bulunan 2 kişi tutuklandı.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan çekicide hassas burunlu narkotik köpeğiyle Pars ile yapılan aramada, kupa kısmında bulunan yatağa gizlenmiş 6 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Çekicide bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat U. ve Serkan P. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: iha