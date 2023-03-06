Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’de meslek lisesi öğrencileri ve gönüllüler depremzedelere terzilik hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’de meslek lisesi öğrencileri ve gönüllüler depremzedelere terzilik hizmeti veriyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından yaraların sarılması için herkes taşın altına elini koydu. Depremin birçok ölüm ve hasara yol açtığı Osmaniye’de AFAD, Kızılay, STK’lar gibi okullar da görev almaya devam ediyor. Kentteki Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Bölümüne ait dikiş makineleri kurularak, gönüllü öğrenciler ve tekstil ustaları tarafından terzilik hizmeti sunulmaya başlandı. Fakıuşağı Mahallesi Okullar Kampüsü bölgesine kurulan çadır kent alanına konulan konteyner içerisinde, bölgede barınan depremzedeler, sökülen veya dağıtılan yeni kıyafetlerini buradaki gönüllü terzilere götürerek ücretsiz olarak tamirini yaptırıyor.

Moda Tasarım Bölümündeki bazı makinelerin, kampüs alanına kurulan konteynere gönderildiğini belirten Okul Müdürü Sibel Altun, “Depremzedelere verilen kıyafet yardımları var, bu yardımları insanlar alıyor ama bazılarının üzerine olmuyor. İşte tadilat dediğimiz işleri yapıyorlar. Dikiş atölyesinde her türlü terzilik faaliyeti sürdürülmektedir. Okulumuz bir şehit kadının ismi, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Rahime Hatun, belki de ondandır zor zamanlarda hep halkın yanında oldu. Pandemi döneminde bu atölyelerde maske yaptık ve şu anda gelen yardımlar daha da anlam kazanıyor” dedi.

Gönüllü terzilik hizmeti sunan tekstil makine ustası Ahmet Demirel ise depremzedelerin yırtık, sökük ve yeni elbiselerinin tamir işlerini yaptıklarını ve ellerinden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.