Osmaniye Belediyesi, Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi Tesisleri’nde depremzedelere yönelik moral etkinliği düzenledi.

6 Şubat depremi sonrası Belediye Başkan Kadir Kara’nın talimatıyla depremzede vatandaşlar için kapılarını açan izci tesislerinde gerçekleşen etkinlik, Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü’nün izci ateşinin yakılmasıyla başladı.

İzci tesislerinde barınan vatandaşların katılımıyla yapılan moral etkinliğinde, belediye ekiplerince hoşaf ve çay ikramında bulunuldu. Etkinlikte usta sanatçılar Alperen Kekilli ve Gökhan Kıraç sahne aldı. Sanatçıların seslendirdiği şarkılara ve kahramanlık türkülerine eşlik eden vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı. Deprem sabahından itibaren tesislerde konaklayan vatandaşların düşüncelerini ifade ettiği programda duygulu anlar da yaşandı.

Tesislerde konaklayan depremzede çift Altun ve Mehmet Emin Kaya konuşmalarında, “Bizleri bu tesislerde ağırlayan ve aile ortamını yaşatan belediye başkanımıza ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meliha Emlek ise, “Burada çok güzel bir aile olduk. Herkes bize destek çıktı. Kendi evimiz gibiydi. Hiçbir eksiğimiz yoktu. Bizi burada ağırlayandan, ilgilenenden, hayır yapandan Allah razı olsun. Biz bu ilgi ve alakayı her yerde de anlatıyoruz. Çok mutluyuz, her zaman da dua edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan ve belediye başkanımızdan Allah razı olsun, Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.