Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde etkilenen Osmaniye’de acil yıkım kararı bulunan binalar yıkılırken bir taraftan da iş yerleri zarar gören esnaflar için İçişleri Bakanlığı, AFAD aracılığı ile yeni yerler yapılmaya başlandı.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde iş yerleri zarar gören esnaflar için 100’ü İçişleri Bakanlığı AFAD aracılığı ile, 50’si Bahçe Belediyesi tarafından yapılan 150 yeni işyerinin inşaatına başlandı. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, perde duvarının ilk beton döküm düğmesine basarak start verdi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Bahçe ilçemizde dükkanları zarar gören esnaflarımızın dükkanları yapılıyor. Buraya 150 dükkan yapılacak. Bunun 100 tanesini İçişleri Bakanlığımız AFAD aracılığı ile yapacak, 50 tanesini de Bahçe Belediyemiz yapıyor. İnşallah hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlar yapılıp tamamlandıktan sonra esnaflarımızın hizmetine sunulması çok önemli. Bu anlamda Bakanlığımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın da buna hassasiyet göstermesi önemli. Yaraları hızlı bir şekilde sarma gayreti içinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Bahçe ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşları da ziyaret eden Vali Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.