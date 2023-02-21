Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, deprem mağduru küçük çocuklara yuva sıcaklığı sağlayıp, yaşadıkları travmayı kısa sürede ve daha kolay atlatabilmeleri için uzman psikologlar gözetiminde çalışmalar sürdürülüyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, deprem mağduru küçük çocuklara yuva sıcaklığı sağlayıp, yaşadıkları travmayı kısa sürede ve daha kolay atlatabilmeleri için uzman psikologlar gözetiminde çalışmalar sürdürülüyor.

Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, gönüllü psikolojik danışmanlar tarafından depremden etkilenen çocukların yaşadıkları zorlu sürecin etkilerini azaltabilmek amacıyla psikososyal destek eğitimi başlatıldı. Depremzede çocukların yaşadıkları kötü anları unutmaları için gönüllü psikologlar eşliğinde oyunlar oynandı, animasyon film gösterimleri, resim çizme ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

Destek etkinlikleri ile küçük çocukların yaşadıkları psikolojik travmayı daha kolay ve hızlı üzerlerinden atmaları hedefleniyor.