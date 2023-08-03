Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de afetzede çocuklara bisiklet dağıtıldı.

Türk Kızılay Osmaniye Şube başkanlığı tarafından asrın felaketinde özellikle evlerinden mahallelerinden uzaklaşan çocukların sosyal hayata yeniden tutunması maksadıyla hayırseverlerin desteğiyle yapılan çalışmalar sürüyor. Son olarak bağışlanan 25 adet bisiklet Karaçay Konteyner Kent’te yaşayan depremzede çocuklara Vali Erdinç Yılmaz tarafından çocuklara dağıtıldı.

Çocuklara hayırlı olsun dilekleriyle bisikletlerini veren Vali Erdinç Yılmaz, “Kızılay’ımıza teşekkür ediyoruz. 25 Çocuğumuz bisiklet talep ediyorlardı, bisikletlerini verdik, güle güle kullansınlar. Çocuklarımızı mutlu görmek, onların mutluluğunu paylaşmak bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızı çok seviyoruz, onlar bizim her şeyimiz. Onlar için en güzel hediyelerden biriydi. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.

Programa Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekili Mehmet Berşan Uçar, Türk Kızılay Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Meke ve Türk Kızılay Gönüllüleri de yer aldı.