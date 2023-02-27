OSMANİYE (İHA) – Osmaniye’de depremzede çiftçiler tarlalarını ekmeye başladı. Ziraat mühendisi Taner Arıoğlu, içinin buruk olduğunu ama ülke için üretime devam etiklerini söyleyerek, “En büyük sorun aşırı kuraklık” dedi.

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye’de depremzede çiftçiler tarlalarını ekmeye başladı. Ziraat mühendisi Taner Arıoğlu, içinin buruk olduğunu ama ülke için üretime devam etiklerini söyleyerek, “En büyük sorun aşırı kuraklık” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar gören Osmaniye’de depremzede çiftçiler tarlalarını boş bırakmıyor. Meteorolojinin olağanüstü kuraklık ile uyarı verdiği bereketli topraklarda üretim için seferber olan Osmaniyeli üreticiler tarlalarda mısır ve yer fıstığı ekimi için mesaiye başladı. Üreticiler, depremden daha büyük afetin topraklardaki kuraklık tehlikesi olduğunu ifade etti.

“Aşırı bir kuraklık var”

Osmaniye’de 350 dekar arazide mısır ekimine başlayan ziraat mühendisi Taner Arıoğlu, “Büyük bir deprem yaşadık ülkemiz adına geçmiş olsun. Depremden dolayı içimiz buruk ama ülkemiz için üretime devam ediyoruz. Ekim yatakları hazırlanıyor. Zor bir sene olduğunu görüyoruz ve gerçekten en uzun şubat ayı oldu. Yüce Allah’tan rahmetini esirgemesin istiyoruz. Aslında en büyük sorun aşırı bir kuraklık var. Tohum gübre tedariki var ama su olmadığı zaman bu emekler boşa gidiyor. Takdir Allah’a kalmış yağmur olmadığı müddetçe çimlenme olmayacak ve bu büyük bir tehlike. Osmaniye bu yıl büyük kuraklık sıkıntısı içinde fıstık ve mısır ekimi yapılıyor bölgede, Allah yardımcımız olsun” dedi.