Depremin vurduğu iller arasında yer alan Osmaniye’de, hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Osmaniye’de binden fazla kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlar için bugün Osmaniye Asri Mezarlık’ta cuma namazı öncesi mevlit okutuldu. Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ın da katıldığı programda İl Müftüsü Ali Çakmak ve din görevlileri tarafından önce mevlit okundu, ardından da dua edildi.

Mevlidin ardından depremlerde hayatlarını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret eden Vali Yılmaz, depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.