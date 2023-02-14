Osmaniye’de belediye tarafından depremin ilk saatlerinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezinin mahallelerde vatandaşlara sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmaya devam ettiği bildirildi.

Osmaniye’de belediye tarafından depremin ilk saatlerinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezinin mahallelerde vatandaşlara sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmaya devam ettiği bildirildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi tarafından kente gelen yardım malzemeleri ile belediye tarafından tedarik edilen malzemeler kısa sürede depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 ilden Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, enkaz kaldırma çalışmaları ve hasarlı binaların yıkımlarına başlandı. Bir yandan da evleri ağır hasarlı olup çadırlarda kalan ve alanda çalışan kurtarma, sağlık ve güvenlik güçleri olmak üzere yardım çalışmalarına katılan herkese Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından günlük 20 araçlık ekiple, toplam 25 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Belediye Afet Koordinasyon Merkezinde vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda kolileri, kıyafet, çocuk kıyafetleri, bebek maması, çocuk bezi ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm ürünler paketlenerek ekipler tarafından tüm mahallerde sokak sokak gezilerek dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte belediye ekipleri, deprem sonrasında dünyaya gelen bebekler ve aileleri de ziyaret ederek mama ve acil ihtiyacı olan ürünlerden oluşan hoş geldin bebek paketi verildiği kaydedildi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık Amirliği ekipleri tarafından salgın hastalıklara karşı çadır alanlarında, toplanma merkezlerinde ve şehir genelinde ilaçlama çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğü, temizlik ve hijyen malzemelerinin de dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Afet koordinasyon merkezine gelen yardımlar vatandaşlara ulaştırılıyor

Osmaniye Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından görevlendirilen ekipler tarafından, deprem sonrası geçen bir haftalık süre içerisinde, depremzede vatandaşlara, 200 bin kişilik sıcak yemek, 15 bin adet çocuk bezi, 10 bin adet ıslak mendil, bin adet hasta bezi, 10 bin paket gıda kolisi, 3.5 ton meyve, 2 ton sıvı yağ, 50 bin adet kumanya, 15 bin adet çocuk maması, 7 bin adet ısıtıcı, 5 bin adet kadın ve çocuk kıyafeti, 5 ton süt, 1000 çift ayakkabı, 30 bin adet atıştırmalık, 30 bin paket meyve suyu, 20 ton hazır su ve 30 bin adet battaniye dağıtımı yapıldığı açıklandı.

Ayrıca, sokaktaki canlılar ve sahipsiz kalan evcil hayvanlar için 1 ton kedi ve köpek maması dağıtımının da gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.