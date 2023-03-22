Osmaniye’de, depremde hayatını kaybedenler için, kadın dayanışması ile kazanlarda yapılan 2 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (OSTOK), Halk Eğitim Merkezi, Girişimci ve Üreten Kadınlar, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Türkmen Derneği üyesi kadınların işbirliğinde aşure etkinliği düzenlendi. Programa, Vali Erdinç Yılmaz’da katıldı.Pişirilen aşurenin malzemeleri de yine imece usulü alındı.

Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Havva Saçıkara Çetin, eldeki malzemelerle 2 bin kişilik aşure yapıldığını belirterek, "Nuh’un tufanından kurtuluşumuz gibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin de bir tufan olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceyle depremde hayatını kaybedenlerin ruhları için aşure etkinliği düzenleyerek vatandaşlarımıza dağıtmak istedik" dedi.