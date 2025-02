Osmaniye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2’nci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Acıları unutmamız mümkün değil. Ama hafifletmek için üstümüze ne düşerse yapmaya çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin 2’nci yıl dönümünde Osmaniye’nin Rahime Hatun Mahallesi’nde salı pazarının bulunduğu alanda depremde hayatını kaybedenleri anmak için program düzenlendi. Düzenlenen program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kuran’ı Kerim tilaveti ve depremde hayatını kaybedenler için dua okunması ile devam eden programda bir konuşma yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye’nin yaşadığı o geceyi anlattı. Depremin çok acı bıraktığını belirten Vali Yılmaz, "Aziz milletimizin en derin acılarından birini yaşadığı yüreklerimizin burkulduğu topraklarımızın sarsıldığı asrın felaketinde Osmaniye’miz dahil 11 ilimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihimizin en acı günlerinden birini yaşadık. Aklımıza geldiği her an bizi hüzne ve talibi zor acılara boğan matem oluşturan asrın felaketinde bin 10 hemşerimiz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden başta Osmaniyeli hemşerilerimiz olma üzere depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet ruhları şad olsun. Allah kalanlara, yakınlarına sabır, metanet ihsan eylesin." dedi.

Deprem sonrasında yine aynı şekilde acıları hafifletecek tedbirleri hep beraber almak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini, başsağlığı dileklerini bir kez daha sizlere iletmek üzere huzurlarınızdayım. Bu felaketleri yaşamak tekrar yaşamamak için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Ama Allah korusun yaşadığımızda da nasıl davranması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini durumundayız. Allah bu milleti bir arada tutan millet olmamızı sağlayan bu değerlerin aramızdan kalkmasını nasip etmesin. Bunları illa nihaye devam ettirelim inşallah. 6 Şubat’ı hepimiz bugün gibi hatırlıyoruz ve o gün çok şükür şöyle bir tablo gördük. En küçük çocuklarımızdan 7-70’e herkesin karınca kararınca gücü yettiğince bu sürecin içerisine nasıl katkı verebilirim diye bir telaş içerisinde nasıl bir arada bir millet olarak dünyaya örnek olunması gerektiğini hep beraber gösterdik. Bu şuur bu bilinç inşallah ilahi nihaye devam eder. Felaket sonrasında yine aynı şekilde acıları hafifletecek tedbirleri hep beraber almak için çaba sarf ettik. Sarf etmeyi de devam ediyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki projeleri yakından takip ediyor"

Acıları hem hafifletecek hem de bir daha yaşanması engelleyecek tedbirleri almaya çaba gösterdiklerini ifade eden Bakan Tekin, "Biraz önce valimiz açıkladı, sadece Osmaniye için değil 11 ilin tamamından Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp en ücra köşedeki kamu görevlisine kadar bütün kamu görevleri üstüne düşen vazifesini yerine getirip bu acıları hem hafifletecek hem de bir daha yaşanması engelleyecek tedbirleri almaya çaba gösteriyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bütün toplantılarında bütün bakanlarımızdan önce ben yaklaşık bir buçuk yıldır oradayım. Bir buçuk yıl boyunca her toplantı öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız her arkadaşımızdan, her bakan arkadaşımızdan deprem bölgesiyle ilgili durum raporunu alıyor. Hatta birçok yıl da birçok projeyi doğrudan takip ediyor. Ne aşamada, ne noktada, ne zaman bitiyor şeklinde. Dediğim gibi acıları unutmamız mümkün değil. Ama hafifletmek için üstümüze ne düşerse yapmaya çaba sarf ediyoruz. Allah bizlere böyle felaketleri tekrar yaşatmasın. Allah hepimize sabır nasip etsin, kalplerimize inşirah nasip etsin. Ben hepinize tekrar başsağlığı diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve ölülerimizin ruhuna birer Fatiha okumaya davet ediyorum." dedi.

Müzik Öğretmeni Ceylan Akkulu tarafından Kahramanmaraş Ağıtı seslendirildi. Ağıt seslendirilirken depremde yakınlarını kaybeden bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anların yaşandığı program depremde hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakılmasının ardından sessiz yürüyüşle sona erdi.