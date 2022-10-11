Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.

Osmaniye’de saat 18.48’de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

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