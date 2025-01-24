Osmaniye’de 25 yıldır ulusal anlamda düzenlenen ‘Ekmek Ödüllü Şiir’ yarışması, bu sene 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler anısına ‘Deprem’ konulu şiir yarışması olarak düzenlenecek.

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) tarafından 25 yıldır ulusal anlamda düzenlenen ‘Ekmek Ödüllü Şiir’ yarışması bu sene 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde hayatını kaybeden, Yönetim Kurulu üyesi ‘Selahattin Ölmez’ anısına ‘Deprem’ temalı olarak yapılacak. Osmaniye’de depremin yaşandığı Raufbey Mahallesi’nde enkaz alanında 6 Şubat tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak yarışma için son başvuru tarihi 30 Ocak 2025 Perşembe günü olacak. Yarışmaya Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, İstanbul olmak üzere birçok ilden ve yurt dışından katılım olduğunu söyleyen OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, ’amaçlarının deprem gerçeğini unutturmamak ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarını yaşatmak’ olduğunu belirtti.

Depremi ve deprem şehitlerini unutmayacaklarını söyleyen OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, "Depremde yıkılan binamızda kiradaydık, 22 yıldır hizmet veriyorduk. Bütün kitaplarımız, sazlarımız enkaz altında kalarak kayboldu. Osmaniye’de 25 yıldır Ekmek Ödüllü Şiir yarışması yaptık. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden, illerinden hatta yurt dışından bile katılımlar oldu. 2023 yılında Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması’nı yapamadık. 2024 yılında da aynı nedenle kendimizi toparlayamadığımız için yapamadık. 2025 yılında biz Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması’nın 25’incisi noktalandı. Fakat dedik ki bu senede deprem şehitleri anısına şiir yarışması yapalım dedik. Enkazı unutmuyoruz, unutmayacağız. O enkaz altında kalan kitaplarımızın anısında aynı deprem şehitlerini unutmayacağımız gibi ödül törenimizi deprem enkazının bulunduğu bir yerde vereceğiz 6 Şubat günü ve saat 13.27’de öğle saatinde meydana gelen deprem saatinde ödül dağıtımına başlayacağız" diye konuştu.

"Deprem sonrası kendi yazdığım kitabı parayla aldım"

Depremde kitaplarının ve arşivinin enkaz altında kaldığını söyleyen Başkan Bardak, "Enkazda 5 bin kitabımız kayboldu. Benim 17 ayrı ajandamda öykülerim vardı. Onlar gittiler. Kısacası kendi canımın dışında hiçbir şeyi kurtaramadık. Kendi kitaplarım vardı ve imzalı kitaplar vardı. Bunlar da gitti. 1979 yılında ilk şiir kitabım olan İsyanlar Kana Bulandı isimli kitabımı Ankara’daki bir yayınevinden istedim ve paramla, kendi paramla aldım" ifadelerini kullandı.