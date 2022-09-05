Osmaniye’de gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Atölyesi’nin açılışı gerçekleşti.

Osmaniye’de gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Atölyesi’nin açılışı gerçekleşti.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezinde oluşturulan ’Deneyap Atölyesi’ açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eş zamanlı olarak canlı yayında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yönetimiyle katıldığı 35 ilde yapılan 37 Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eş zamanlı açılış töreninde Osmaniye Deneyap Atölyesinin kurdelesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Yaşar Sapmaz, Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar, Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve Gençlik Lideri Mehmet Özkan tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, “Osmaniye Gençlik Merkezi’ndeki açılışı yapılan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğinde ortaokul ve lise seviyesinde toplam 160 genç üç yıl boyunca elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, nano teknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik, robotik ve kodlama, mobil uygulama alanlarında eğitim alacaklar” dedi.

Türkiye genelinde toplamda 100’e ulaşan Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile geleceğin teknoloji yıldızları yetiştirilirken, milli teknoloji hamlesinde de önemli bir adım atılmış olacak.