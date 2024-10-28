Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde DEAŞ faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 5 terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3 serbest bırakılırken A.R. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.