Osmaniye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, 12’nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekilleri Seydi Gülsoy, Asu Kaya, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin, tören birliklerinin ve Osmaniyelilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Törende konuşan Vali Yılmaz, “Dünyanın en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde, bu büyük milletin Cumhuriyet idaresiyle beraber, hür, bağımsız, bir ve bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına inancımı belirtir, bir ası önce kurulan Cumhuriyetimizi şehitler diyarı Osmaniye’mizde kutlamanın büyük heyecanını, mutluluğunu, gururunu yaşıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından öğretmenlerden oluşan ekip, zeybek gösterisini sergiledi. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının seslendirdiği marşlara protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik ettiler. 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu ekibi, yöresel oyunlarını sundu. Ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Samet Aybaba Spor Okulu öğrencilerinin bayrak gösterisi ise beğeniyle izlendi. İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı’na bağlı komandoların sunduğu tüfekli gösteri sırasında tören alanına giren yaşlı kadın, komandolara üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört hediye etmek istedi. Bu sırada yanına gelen komandonun başından öpen yaşlı kadın, izleyicileri duygulandırdı. Jimnastik ve tekvando gösterilerinin ardından tören geçişi yapıldı. Bayrak ve flamalar, yaya askeri birlikler, JÖH ve PÖHi, muharip gaziler, öğrenciler, sporcular, izciler, Mehter Takımı ve kurumların donanımlı araçlarının geçişleri izlendi. Cumhuriyetin 100. yılı törenleri, kırmızı beyaz balonların havaya bırakılmasıyla sona erdi.