Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Osmaniye’de, muhtemel kötü koku ve sinek oluşumunu engellemek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Sıcaklıklar nedeniyle Osmaniye’de çöp konteynerlerinde oluşabilecek muhtemel kötü koku ve sinek oluşumunu engellemek amacıyla kent genelinde başlatılan çöp konteynerleri dezenfekte çalışması, tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede vatandaşların sıcak havalarda çöp konteynerleri ve çevresinde oluşması muhtemel kötü koku ve sineklerden etkilenmemeleri adına temizlik işleri ekipleri tarafından kent genelinde konteyner dezenfekte işlemlerine yoğunluk verildi. Osmaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan plan çerçevesinde önceden belirlenen mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini tek tek dolaşan ekipler, dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar “Verilebilecek en güzel hizmetlerden bir tanesi. Bu hizmet sineklerin üretimi ve kokuyu engelleyecektir. Yapılan hizmet için belediye başkanımıza ve çalışanlara teşekkür ederiz” dedi.

Öte yandan ekipler, çöp konteyneri dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarda kent genelinde devam edeceği bildirildi.