Osmaniye’de yaşanan depremde 3 blok çökerken, enkaz altından bir kişi sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’de yaşanan depremde 3 blok çökerken, enkaz altından bir kişi sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sabaha doğru Osmaniye’de yaşanan depremde Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesinde 3 blok birden yıkıldı. Binaların yıkılmasıyla birlikte vatandaşlar enkaz altında kaldı. AFAD ve belediye ekipleri enkaz altına kalanları arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda bir kişi sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.