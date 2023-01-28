Osmaniye Belediyesi, eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili dolayısıyla İllüzyonist Samet Aygün’ü çocuklarla buluşturdu.

Osmaniye Belediyesi, eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili dolayısıyla İllüzyonist Samet Aygün’ü çocuklarla buluşturdu.

Osmaniye Belediyesi tarafından, kültürel canlılığı artırmak ve sosyal gelişime katkı sağlamak amacıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili dolayısıyla, öğrencilerin eğlenmeleri için İllüzyon Komedi Show yapıldı. ‘Çocuklar Gülmeye Doyacak’ sloganıyla organize edilen ve iki seans şeklinde düzenlenen etkinliklerde salonu dolduran yüzlerce çocuk, sihirbazlık gösterilerini şaşkınlıkla izledi. Gösteriler sonunda ise İllüzyonist Samet Aygün, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenci velileri ise yarıyıl tatilinde çocuklarına eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirmelerine vesile olan etkinlikten dolayı, başta Belediye Başkanı Kadir Kara olmak üzere tüm emeği geçen personele teşekkür etti.