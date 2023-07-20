Kahramanmaraş depremlerinin ardından Osmaniye Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan sinema tırında, açık hava sinema keyfi devam ediyor. Karaçay Doğa Park’a konuşlanan sinema tırındaki dev ekranda gösterime giren çizgi filmi izleyen çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Osmaniye’de, afetin vatandaşlar üzerinde oluşturduğu izleri silmek maksadıyla özel olarak tasarlanan sinema tırı çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Karaçay Doğa Park’ta başlatılan açık hava sinema günlerini sürdürüyor. Parka konuşlanan sinema tırı, sıcak havaları fırsatı çevirip parka eğlenmeye gelen çocukların ve ailelerin neşesine neşe katıyor. Saat 20.00’da dev ekranda başlatılan çizgi filmi aileleri ile birlikte keyifle izleyen çocukların, filmde geçen komedi sahnelerinden dolayı yüzlerinde tebessüm oluştu. Yoğun katılımın sağlandığı Osmaniye Belediyesi Açık Hava Sinema günlerinde yaşanan mutluluk çocukların ve ailelerin gözlerinden okunurken, her hafta başka bir filmle çocukları ve ailelerinin ağırlanmaya devam edileceği ifade edildi.

Yoğun ilginin gösterildiği açık hava sinemasının keyifli bir akşam yaşattığını ifade eden vatandaşlar, “Karaçay Doğa Park’a çocuklarımızla birlikte eğlenmeye geldik. Sıcak yaz akşamlarını değerlendiriyoruz. Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sinema günlerinde de çocuklarımız doyasıya eğleniyorlar. Bizler için de güzel oluyor. Tanıdık tanımadık hepimiz bir araya geliyoruz, çocuklarımızla birlikte ailecek keyifli vakitler geçiyoruz” dedi.