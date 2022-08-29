İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden ve çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karabacak Köyü’nde hasat edilmiş mısır tarlasından dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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