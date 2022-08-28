Edinilen bilgiye göre, Narlıkışla köyü yolu üzerinde hasat edilmiş mısır tarlasından dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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