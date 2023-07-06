Osmaniye’de üreticilere Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde motorlu çapa makinesi dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde, merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde 6 çiftçiye yüzde 70 hibe desteği ile 6 adet motorlu çapa makinesi alımları tamamlanarak üreticilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Proje çerçevesinde çiftçilerimize teslim ettiğimiz yüzde 70 devlet destekli motorlu çapa makinesi ile çiftçilerimize teknik destek sağlama ve modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefliyoruz. Çiftçilerimize dağıtmış olduğumuz motorlu çapa makinesi yabancı otlarda mücadelede, tohum yatağı hazırlamada, toprak yüzeyindeki kısa boylu organik maddelerin, yeşil ot, bitki artıkları parçalanmada ve toprağa karıştırılmasında çiftçilerimize yardımcı olacaktır. Sürekli üretimde bulunan çiftçilerin üretkenliklerini artırmak ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için birçok destek ve projeyle çiftçinin yanındayız" dedi.