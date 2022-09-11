Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinden geçen Karaçay Deresi’nde çevre kirliliğine neden onlarca otomobil, kamyon ve ağır iş makinesi lastikleri belediye ekiplerince temizlendi.

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinden geçen Karaçay Deresi’nde çevre kirliliğine neden onlarca otomobil, kamyon ve ağır iş makinesi lastikleri belediye ekiplerince temizlendi.

Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi’nden geçen Karaçay Deresi’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan onlarca otomobil, kamyon ve ağır iş makinesi lastikleri temizlendi. Toprakkale Belediye ekiplerince iş makineleri yardımıyla temizlenen lastikler kamyonlarla taşındı.

İlçenin her noktasında temizlik konusunda çok hassas olduklarını belirten Toprakkale Belediye Başkanı Mehmet Daşöz, “Burası yerleşim yerinin dışında bir yer. Biraz gözden ırak bir yer. Bazı kötü niyetli insanlar bu tür şeyleri yapabiliyorlar. Biz de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ve hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Toprakkale için üzücü bir olay. Çok şükür hızlı bir şekilde müdahale ettik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.